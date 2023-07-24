Против солиста Rammstein выдвинуты новые обвинения в насилии

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Против солиста немецкой метал-группы Rammstein Тилля Линдеманна выдвинуты новые обвинения в насилии, пишет портал ORF.

По данным СМИ, австрийка Беате Х. (имя женщины изменено) получила через социальные сети приглашение на вечеринку с участниками группы. Позже фронтмен Rammstein пригласил Х. и других девушек в свой гостиничный номер.

По словам австрийки, Линдеманн намеревался с ней вступить в половой контакт. Она отказала ему. После этого мужчина бросил ее на кровать и несколько раз ударил по ягодицам, заявила женщина. Она рассказала, что все произошло без ее согласия.

В СМИ добавили, что новые обвинения появились в преддверии концертов Rammstein в Вене, которые запланированы на 26 и 27 июля. Петицию об отмене концерта в Австрии подписали почти 17 тысяч человек. В среду, 26 июля, противники Rammstein хотят провести демонстрацию.

Ранее сообщалось, что две женщины обвинили участника рок-группы Rammstein, клавишника Кристиана Флаке Лоренца, в сексуальном насилии.

По словам одной из женщин, первый инцидент, связанный с сексуальным насилием, произошел в 2002 году. Другая потерпевшая рассказала о случае, произошедшем с ней в 1996 году после концерта в отеле города Гера в Германии.



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