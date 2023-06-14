Прокуратура ФРГ проверит солиста Rammstein по подозрению в домогательствах – СМИ

Прокуратура Берлина начала проверку в отношении фронтмена немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна после обвинений в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Tagesspiegel со ссылкой на осведомленные источники.

"Расследование начато по подозрению в нарушении статьи 177 уголовного кодекса Германии ("Сексуальное домогательство, изнасилование". – Прим. ред.)", – следует из материала издания.

До этого немецкие СМИ сообщили, что в следственные органы Германии были поданы несколько обращений о предполагаемых случаях домогательств со стороны Линдеманна. В начале июня из-за подобных сообщений издательство Kiepenheuer & Witsch прекратило работу с музыкантом.

До этого актера Девина Рэтрея, который сыграл старшего брата главного героя в фильмах "Один дома" и "Один дома – 2", обвинили в изнасиловании. С обвинением против актера выступила Лиза Смит. Девушка заявила, что Рэтрей подмешал ей в напиток препарат, после которого она не могла двигаться, и изнасиловал ее.

