В США рэпера приговорили к 50 годам заключения за многочисленные изнасилования

Фото: ТАСС/Zuma/ZEUS/Isabelle Vautier

Американского рэпера из Лос-Анджелеса Каалана Уокера под псевдонимом KR приговорили к 50 годам лишения свободы за многочисленные изнасилования. Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на инсайдера.

Уточняется, что Уокера обвинили в семи эпизодах сексуального насилия. Рэпера в первый раз арестовали еще в 2018 году, тогда его отпустили под залог, но после объявления приговора вновь заключили под стражу.

Жертвами сексуального насилия Уокера стали модели. Он предлагал им сотрудничество и приглашал в места, где якобы должны были организовываться съемки. Некоторым жертвам он пообещал знакомство со звездами шоу-бизнеса.

Ранее сообщалось, что актеру Девину Рэтрею, сыгравшему старшего брата главного героя в картинах "Один дома" и "Один дома – 2", предъявили обвинение в изнасиловании. В декабре прошлого года Рэтрея арестовали за нападение на свою возлюбленную, что побудило другую девушку, Лизу Смит, рассказать о произошедшем в 2017 году изнасиловании.

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