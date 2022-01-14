Microsoft обещает изучить обвинения против Гейтса в домогательствах – СМИ

Фото: AP/Jeff J Mitchell/Pool

Компания Microsoft возьмется за расследование обвинения против своего основателя Билла Гейтса в сексуальных домогательствах и проведет оценку гендерной политики, сообщает Los Angeles Times.

По информации источника, для расследования наняли адвокатскую фирму.

Обвинения против основателя корпорации выдвинула инженер компании, рассказав, что у них несколько лет была сексуальная связь. Как уточняется, в прошлом году Гейтс покинул совет директоров компании.

Ранее в сексуальном насилии обвинили американского актера Криса Нота, известного по роли Мистера Бига в сериале "Секс в большом городе". Пострадавшие женщины, незнакомые друг с другом, заявили, что эти случаи произошли в 2004 и 2015 годах. Они утверждают, что рассказать о произошедшем именно сейчас их побудили болезненные воспоминания после выхода сиквела "И просто так".