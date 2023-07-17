Две женщины обвинили клавишника из группы Rammstein в насилии

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Две женщины обвинили участника рок-группы Rammstein, клавишника Кристиана Флаке Лоренца, в сексуальном насилии. Об этом сообщает германское радио NDR со ссылкой на предполагаемых потерпевших.

По словам одной из женщин, первый инцидент, связанный с сексуальным насилием, произошел в 2002 году. На тот момент потерпевшей было 17 лет и она находилась в доме Лоренца, расположенном за городом.

Отмечается, что она согласилась приехать после того, как солист рок-группы Тилль Линдеманн пригласил ее в дом после автограф-сессии, проходившей по случаю презентации книги за его авторством.

Женщина добавила, что в какой-то момент она дошла до полубессознательного состояния, вызванного алкогольным опьянением, в этот момент Лоренц вступил с ней в близость. Однако она не давала согласия на происходящее, но и не сопротивлялась действиям со стороны участника группы.

Другая потерпевшая рассказала о случае, произошедшем с ней в 1996 году после концерта в отеле города Гера в Германии. По ее словам, она распивала алкоголь с солистом, клавишником и барабанщиком, а наутро проснулась рядом с Лоренцем без одежды, ощущая боль в области живота.

В публикации нет уточнения относительно того, обвинили ли женщины Лоренца официально в произошедшем или нет.

Ранее сообщалось, что прокуратура Берлина начала проверку в отношении солиста группы Тилля Линдеманна после обвинений в сексуальных домогательствах.

До этого немецкие СМИ отмечали, что в следственные органы Германии были поданы несколько обращений о предполагаемых случаях домогательств со стороны Линдеманна. В начале июня из-за подобных сообщений издательство Kiepenheuer&Witsch прекратило работу с ним.



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