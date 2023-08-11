Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:15

Происшествия

Тайфун вызвал наводнение в центре Приморского края

Тайфун вызвал наводнение в центре Приморского края

Собянин сообщил о работе экстренных служб на месте сбитого ПВО беспилотника

Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Средства РЭБ нейтрализовали украинский беспилотник над Москвой – Минобороны РФ

Электроподстанция в Калуге загорелась после удара молнии

Собянин: в результате работы ПВО уничтожен беспилотник, от обломков никто не пострадал

Новости часа: столица выделила грант на дополнительную экореабилитацию Москвы-реки

Аэропорт Внуково закрыл свое воздушное пространство

Новости мира: в таиландской Паттайе планируют ввести пляжный комендантский час

В Приморье пришел мощный тайфун, который вызвал наводнение в регионе. Его основной удар пришелся на центр региона.

Из-за обильных осадков город Уссурийск практически полностью ушел под воду. Она поднялась настолько высоко, что людям приходиться спасаться, забираясь на крыши своих домов. Службы спасения открыли пункты временного размещения для пострадавших.

Известно, что из-за размытия и обвалов дорог в регионе закрыли пункт пропуска через госграницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоЕлизавета ЯкушеваИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика