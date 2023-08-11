Тайфун вызвал наводнение в центре Приморского края

В Приморье пришел мощный тайфун, который вызвал наводнение в регионе. Его основной удар пришелся на центр региона.

Из-за обильных осадков город Уссурийск практически полностью ушел под воду. Она поднялась настолько высоко, что людям приходиться спасаться, забираясь на крыши своих домов. Службы спасения открыли пункты временного размещения для пострадавших.

Известно, что из-за размытия и обвалов дорог в регионе закрыли пункт пропуска через госграницу. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.