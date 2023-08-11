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Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли
Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение по Карамышевской набережной временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.
"Движение в районе перекрытия не затруднено", – отметили в сообщении.
По данным департамента, перекрытие на набережной действует от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды. Сейчас на этом участке проводятся работы оперативных и экстренных служб.
В пятницу, 11 августа, Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на Москву одного беспилотника. Мэр заявил, что силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат был сбит. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной.
Градоначальник заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет серьезных разрушений.
В Минобороны РФ сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать объекты Москвы при помощи беспилотника. В российском военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА упал в лесном массиве на западе Москвы.
Средства РЭБ нейтрализовали украинский беспилотник над Москвой – Минобороны РФ
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