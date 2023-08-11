Движение по Карамышевской набережной в Москве временно перекрыли

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Движение по Карамышевской набережной временно перекрыли, сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

"Движение в районе перекрытия не затруднено", – отметили в сообщении.

По данным департамента, перекрытие на набережной действует от улицы Саляма Адиля до Северо-Западной хорды. Сейчас на этом участке проводятся работы оперативных и экстренных служб.

В пятницу, 11 августа, Сергей Собянин сообщил о попытке пролета на Москву одного беспилотника. Мэр заявил, что силами противовоздушной обороны беспилотный летательный аппарат был сбит. Его обломки упали в районе Карамышевской набережной.

Градоначальник заявил, что в результате ЧП никто не пострадал. Кроме того, нет серьезных разрушений.

В Минобороны РФ сообщили, что средства радиоэлектронной борьбы ВС РФ пресекли попытку ВСУ атаковать объекты Москвы при помощи беспилотника. В российском военном ведомстве подчеркнули, что БПЛА упал в лесном массиве на западе Москвы.



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