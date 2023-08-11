Средства РЭБ нейтрализовали украинский беспилотник над Москвой – Минобороны РФ

Фото: телеграм-канал Baza

Средства радиоэлектронной борьбы Вооруженных сил РФ пресекли попытку ВСУ атаковать объекты Москвы с помощью беспилотника, сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

В результате ЧП пострадавших не выявили, разрушений также нет. В оборонном ведомстве добавили, что беспилотный летательный аппарат потерпел крушение в лесном массиве на западе Москвы.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что на месте сбитого беспилотника работают экстренные службы. Обломки дрона рухнули в районе Карамышевской набережной. В результате происшествия пострадавших нет, разрушений также не выявили.

Накануне мэр рассказал, что ночью средства ПВО пресекли два ударных беспилотника, которые следовали в сторону столицы. По словам Собянина, один из них был сбит в Калужской области, а другой – в районе ЦКАД.

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