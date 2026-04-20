20 апреля, 20:25

Происшествия

Россиянин погиб на Пхукете при падении с большой высоты

Фото: 123RF.com/ fedorovekb

22-летний россиянин погиб на тайском острове Пхукет после падения с большой высоты. Об этом сообщило издание Khaosod со ссылкой на местную полицию.

ЧП произошло вечером 20 апреля. В полицию поступило сообщение об иностранце, который упал с одного из верхних этажей кондоминиума в районе Вичит. Прибывшие на место правоохранители нашли молодого человека без сознания с тяжелыми травмами.

Спасатели попытались реанимировать россиянина на месте, а затем доставили его в больницу "Бангкок Сирирот Пхукет". Несмотря на усилия врачей, он скончался. Теперь полицейские проводят расследование происшествия. Также они направили сообщение о гибели россиянина в туристическую полицию острова для передачи информации дипломатам.

Ранее 23-летняя россиянка погибла на Шри-Ланке в результате столкновения с поездом. По предварительным данным, девушка передвигалась на скутере и выехала на железнодорожный переезд, где в этот момент уже работали световые сигналы. Местная полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

происшествияза рубежом

