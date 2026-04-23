ЕС ввел санкции против Тимати

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Евросоюз в рамках нового пакета антироссийских ограничений ввел санкции против российского рэпера Тимура Юнусова, известного как Тимати, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Под ограничения подпали российский боксер Федор Чудинов, заместитель главреда RT Антон Анисимов, гендиректор Мариупольского драмтеатра Игорь Солонин, первый замминистра культуры Сергей Обрывалин, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России Алексей Ртищев и его заместитель Андрей Марченко.

Кроме того, санкции коснулись МФТИ, нефтяных компаний "Башнефть" и "Славнефть", а также "Газпром флота", "Газстройпрома", "Мангазеи Майнинг", "Газпром СПГ технологии", "Газпромнефть марин бункер", "Роснефтефлота" и ряда дочерних фирм "Лукойла".

Также под санкции подпали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), Комсомольский НПЗ, Ангарская нефтехимическая компания, Ачинский НПЗ, Сызранский НПЗ, Рязанская нефтеперерабатывающая компания, Афипский НПЗ.

Совет Евросоюза утвердил 20-й пакет санкций против России 23 апреля. Рестрикции стали самыми крупными за последние два года. В МИД РФ заявляли, что новые антироссийские санкции будут такими же безрезультатными, как и предыдущие.

