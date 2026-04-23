Тела женщины и годовалого ребенка нашли под Рязанью

Фото: MAX/"Следком"

Тела женщины и годовалого ребенка на следами насильственной смерти обнаружили в Рязанской области. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на региональное следственное управление СК России.

По информации ведомства, трупы нашли в жилом доме в поселке Кадом. В совершении преступления подозревается сожитель погибшей, который ранее был судим. Правоохранители уже разыскивают злоумышленника.

Ранее тело младенца с колото-резаными ранами обнаружили в подмосковном Серпухове. Возбуждено уголовное дело по факту убийства матерью новорожденного ребенка. Прокуратура Московской области взяла под контроль установление обстоятельств случившегося.

До этого тело мальчика со следами насилия нашли на территории мусорной свалки в пригороде Хасавюрта в Дагестане. Ход расследования дела находится на контроле местной прокуратуры.