В Таганроге мужчина застрелил своих родителей и скрылся

32-летний таганрожец застрелил своих родителей и скрылся с места преступления, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, подозреваемый использовал ружье "Сайга". После убийства он сел за руль Kia Sportage и уехал, не оставив следов.

Более того, инсайдер раскрыл, что мужчина страдал от наркотической зависимости и ранее привлекался к ответственности за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ. В настоящее время полиция ведет его розыск.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области подтвердила факт преступления, добавив, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

