Новости

07 апреля, 12:53

Происшествия

В Таганроге мужчина застрелил своих родителей и скрылся

32-летний таганрожец застрелил своих родителей и скрылся с места преступления, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

По словам собеседника издания, подозреваемый использовал ружье "Сайга". После убийства он сел за руль Kia Sportage и уехал, не оставив следов.

Более того, инсайдер раскрыл, что мужчина страдал от наркотической зависимости и ранее привлекался к ответственности за незаконное приобретение и хранение запрещенных веществ. В настоящее время полиция ведет его розыск.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Ростовской области подтвердила факт преступления, добавив, что в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело об убийстве двух лиц.

Ранее в Липецкой области мужчина открыл огонь по правоохранителям, прибывшим по служебным обязанностям. В результате один из полицейских получил смертельное ранение в шею и скончался на месте.

Злоумышленника задержали и возбудили против него уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. Суд заключил его под стражу на два месяца.

