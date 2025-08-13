Подросток случайно застрелил 11-летнюю девочку из пневматического ружья на Алтае

Фото: телеграм-канал "СУ СК России по Алтайскому краю"

13-летний мальчик случайно застрелил 11-летнюю девочку в Алтайском крае. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

Инцидент произошел вечером 12 августа на приусадебном участке в селе Староглушенка. По данным ведомства, подросток выстрелил из пневматического ружья в забор, однако пуля рикошетом попала в шею девочке, которая стояла рядом. В результате она в машине скорой помощи.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Следователи проводят комплекс мероприятий, которые позволят выяснить все обстоятельства случившегося. Во время расследования дела сотрудники регионального СК также выяснят причины инцидента.



Региональная прокуратура организовала проверку по факту защиты прав детей и профилактики безнадзорности несовершеннолетних. Также ведомство даст оценку действиям органов системы профилактики.

"Органами прокуратуры поставлен на контроль ход расследования уголовного дела", – уточнила пресс-служба прокуратуры Алтайского края.

Ранее сотрудники полиции начали проверку после ранения школьника из пневматического оружия. Инцидент произошел в Ново-Переделкине во время конфликта подростков.

По словам матери пострадавшего, двое детей выследили ее 12-летнего сына, когда он гулял. Затем они открыли стрельбу прямо на улице из пневматического оружия. В результате пули попали пострадавшему в ногу, живот и в артерию в шее.

