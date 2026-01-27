Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 января, 10:36

Происшествия

Теракт против посольства иностранного государства предотвращен в Азербайджане

Фото: ТАСС/Zuma

Служба госбезопасности Азербайджана задержала трех граждан республики, которые готовили теракт против посольства одного из иностранных государств в Баку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт ведомства.

По информации правоохранителей, задержанные действовали на почве религиозной вражды и были связаны с группировкой "Вилаяти Хорасан" (афганская ветвь "Исламского государства", обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

Уточняется, что злоумышленники заранее сговорились, купили предметы, используемые в качестве оружия, и направились в сторону посольства, где и были задержаны сотрудниками СГБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму группой лиц с использованием оружия. Суд отправил подозреваемых под стражу, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее трех россиян задержали в Свердловской области по подозрению в планировании теракта на железной дороге. Как уточнили в ФСБ, злоумышленники установили контакт с представителями украинских спецслужб, от которых и получили задание.

Подозреваемый в государственной измене задержан в Москве

Читайте также


происшествияза рубежом

Главное

Как защитить себя при агрессивном сталкинге?

Необходимо обращаться в правоохранительные органы, требовать возбудить уголовное дело

Все случаи отказов стоит оспаривать

Читать
закрыть

Мешают ли вредные привычки найти работу?

В России растет число компаний, которые не хотят нанимать курящих сотрудников

С точки зрения закона прямой отказ в приеме на работу из-за вредной привычки является неправомерным

Читать
закрыть

Когда закончится затяжной снегопад в Москве?

Осадки продлятся несколько дней

Уровень снежного покрова превысит 60-сантиметровую высоту – это вдвое выше нормы

Читать
закрыть

Почему важно добавлять специи в блюда?

Специи можно использовать для укрепления иммунитета

Лучше всего они раскроют полезные свойства при добавлении в горячие блюда

Читать
закрыть

Может ли фетиш на "самонадутие" говорить о психических травмах?

Подобная стимуляция может компенсировать внутреннее ощущение нестабильности или тревоги

Если ритуал "самонадутия" не вредит человеку, его можно рассматривать как инструмент снятия стресса

Читать
закрыть

К чему приведет блокировка сайтов с ГДЗ?

Эксперты уверены: мера усилит рост посещений даркнета

Родители учеников выступают против инициативы, так как ГДЗ экономит время

Читать
закрыть

Что известно о вспышке вируса Нипах в Индии?

Власти Индии подтвердили пять случаев заражения в штате Западная Бенгалия

Вакцины от этого вируса пока не существует

Читать
закрыть

Увеличат ли налог на сверхприбыль в России?

Эксперты уверены: повышение нагрузки на высокие доходы вызовет негативную реакцию у тех, кто должен платить

Мера даже может спровоцировать уклонение от налогов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика