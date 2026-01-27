Теракт против посольства иностранного государства предотвращен в Азербайджане

Фото: ТАСС/Zuma

Служба госбезопасности Азербайджана задержала трех граждан республики, которые готовили теракт против посольства одного из иностранных государств в Баку. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на сайт ведомства.

По информации правоохранителей, задержанные действовали на почве религиозной вражды и были связаны с группировкой "Вилаяти Хорасан" (афганская ветвь "Исламского государства", обе организации признаны террористическими и запрещены в России).

Уточняется, что злоумышленники заранее сговорились, купили предметы, используемые в качестве оружия, и направились в сторону посольства, где и были задержаны сотрудниками СГБ.

Возбуждено уголовное дело по статьям о подготовке к терроризму группой лиц с использованием оружия. Суд отправил подозреваемых под стражу, следственные и оперативные мероприятия продолжаются.

Ранее трех россиян задержали в Свердловской области по подозрению в планировании теракта на железной дороге. Как уточнили в ФСБ, злоумышленники установили контакт с представителями украинских спецслужб, от которых и получили задание.