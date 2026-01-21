ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали двух граждан одной из стран Центральной Азии, готовивших теракт в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан <…>, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники собирали сведения о подобранном в качестве объекта атаки отделе полиции. Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, а также закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и в результате был нейтрализован ответным огнем. Другой участник группы задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее правоохранительные органы задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта. Было установлено, что в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился ему сотрудником финансового мониторинга.

Затем парню позвонил якобы сотрудник ФСБ, который обвинил его в переводе средств украинской армии. Для ухода от ответственности лжесотрудник спецслужб предложил юноше поджечь объект инфраструктуры в рамках "специального мероприятия".