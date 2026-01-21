Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 января, 10:09

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт в отделе полиции в Уфе

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы задержали двух граждан одной из стран Центральной Азии, готовивших теракт в Уфе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В Москве и Республике Башкортостан пресечена противоправная деятельность двух граждан <…>, являвшихся членами запрещенной в России международной террористической организации", – говорится в сообщении.

Уточняется, что злоумышленники собирали сведения о подобранном в качестве объекта атаки отделе полиции. Они провели разведку местности, приобрели огнестрельное автоматическое оружие, а также закупили компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства и приступили к его сборке.

При задержании главарь ячейки оказал вооруженное сопротивление и в результате был нейтрализован ответным огнем. Другой участник группы задержан, с ним проводятся следственные действия.

Ранее правоохранительные органы задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта. Было установлено, что в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился ему сотрудником финансового мониторинга.

Затем парню позвонил якобы сотрудник ФСБ, который обвинил его в переводе средств украинской армии. Для ухода от ответственности лжесотрудник спецслужб предложил юноше поджечь объект инфраструктуры в рамках "специального мероприятия".

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Разрешат ли оформлять семейную ипотеку до рождения ребенка?

Депутаты считают, что основанием для льготной ипотеки должны стать справки из женской консультации

Однако эксперты уверены: существенного влияния на ситуацию с жильем инициатива не окажет

Читать
закрыть

Чем объясняется упадок сил после 14:06?

Происходит естественный циркадный спад, который в медицине называется послеобеденным провалом

Не стоит насильственно поддерживать пиковую продуктивность через "не могу"

Читать
закрыть

Как детские игрушки могут серьезно навредить здоровью?

Россияне жалуются на игрушечные палатки, после прикосновения к которым на коже остаются "иголки"

Попадая в кожу, инородные тела вроде стекловаты вызывают воспаление

Читать
закрыть

Почему вопрос Украины ушел на вторые роли на форуме в Давосе?

Основным фактором стали заявления администрации Трампа о намерении присоединить Гренландию

Эксперты уверены: смещение украинской темы в повестке форума стало знаковым

Читать
закрыть

Когда весна придет в Москву?

Из-за глобального потепления сроки наступления весны смещаются на более ранние даты

Предстоящий сезон с большей вероятностью будет теплее обычного

Читать
закрыть

Как введение фиксированного депозита отразится на рынке аренды?

Мера сможет защитить арендаторов, не задевая интересы владельцев недвижимости

Однако эксперты уверены: инициатива выглядит необоснованной

Читать
закрыть

Как распознать недобросовестного туроператора?

Доверять поездку следует профессиональным компаниям с федеральным статусом

Важно проверять турагентов, которые должны иметь собственный реестровый номер

Читать
закрыть

Чем опасна магнитная буря класса G4?

Люди со слабым здоровьем могут почувствовать недомогание

Реальную опасность магнитных бурь могут почувствовать на себе космонавты

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика