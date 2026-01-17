Форма поиска по сайту

17 января, 12:10

Происшествия

ФСБ предотвратила подготовку терактов в Хабаровском крае и КБР

Фото: depositphotos/Grigorenko

Российские спецслужбы совместно со следователями предотвратили подготовку терактов против представителей органов власти Хабаровского края и правоохранителей Кабардино-Балкарии. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, передает ТАСС.

По данным ведомства, в ходе подготовки к нападению были задержаны гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона 1995 года рождения, а также житель Кабардино-Балкарии 2009 года рождения. Установлено, что первый планировал совершить поджог административного здания в Хабаровском крае, а второй – покушение на полицейских в Нальчике.

В ФСБ уточнили, что для совершения теракта злоумышленники изготовили взрывные и зажигательные устройства по инструкциям, которую они получили через мессенджер Telegram. В их телефонах были найдены переписки с боевиками запрещенных в России террористических организаций.

Официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко также рассказала, что задержанный в Нальчике 16-летний подросток в октябре прошлого года записал видеообращение, которое адресовано лидерам террористической организации. Он заявил, что разделяет цели и задачи движения, поэтому он был принят в состав организации.

Затем юноша, действуя по приказу своего куратора, занимался подготовкой к теракту. Для этого он купил необходимые компоненты для создания взрывного устройства. Также он приобрел огнестрельное оружие.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело об участии в деятельности террористической организации, а также о приготовлении к совершению теракта. В настоящее время злоумышленник находится в СИЗО.

Следователи проводят мероприятия, которые позволят собрать и закрепить доказательственную базу, а также установить иные возможные факты противоправной деятельности злоумышленника.

"Следственный комитет призывает граждан помнить о неминуемой ответственности за участие в террористической деятельности", – сказано в сообщении.

Ранее в Пермском крае был предотвращентеракт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, который планировали украинские спецслужбы. В результате был задержан гражданин РФ 1972 года рождения.

Мужчина рассказал, что под влиянием мошенников перевел на "безопасные счета" 350 тысяч рублей, после чего, следуя указаниям "полицейских", изготовил взрывное устройство. С его помощью он планировал совершить теракт в рамках якобы проверки антитеррористической защищенности транспортных объектов региона. Возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

