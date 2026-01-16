Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 января, 10:53

Происшествия

В Севастополе задержан мужчина, пытавшийся совершить теракты на транспортных объектах

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Севастополе задержан мужчина, пытавшийся совершить теракты на железнодорожной станции и электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов приехал в регион и стал следить за транспортными и топливно-энергетическими объектами Севастополя. После злоумышленник купил канистры и горюче-смазочные материалы для поджогов, а также пневматический пистолет для оказания сопротивления при задержании.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена, когда он попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе. До этого он вскрыл релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане.

Предположительно, злоумышленник попал под влияние телефонных мошенников, которые вынудили его совершить теракт из-за мнимой угрозы уголовного преследования. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.

В ФСБ России напомнили, что украинские спецслужбы осуществляют активную деятельность в Сети, в том числе соцсетях и мессенджерах, для вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, они вынуждают жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые грозит уголовное наказание.

Ранее силовики в Пермском крае предотвратили теракт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, который планировали украинские спецслужбы. В результате в Чусовом был задержан гражданин РФ 1972 года рождения.

Мужчина рассказал, что под влиянием мошенников перевел на "безопасные счета" 350 тысяч рублей, после чего, следуя указаниям "полицейских", изготовил взрывное устройство. С его помощью он планировал совершить теракт в рамках якобы проверки антитеррористической защищенности транспортных объектов региона. Возбуждено уголовное дело.

ФСБ задержала подозреваемых в подготовке покушения на высшее должностное лицо России

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

К чему приведет отсрочка эвакуации машин при нарушении парковки?

Такая мера сможет дисциплинировать владельцев авто

Однако эксперты уверены: она "никогда не будет реализована"

Читать
закрыть

Можно ли забронировать парковочное место во дворе?

Никто не имеет права занимать или "бронировать" за собой расчищенное место

Исключение составляют случаи, когда земля находится в чьей-то собственности или аренде

Читать
закрыть

Зачем нужна обязательная постановка животных на учет?

Поправки помогут эффективно разыскивать потерявшихся питомцев

Нововведения помогут наказывать недобросовестных владельцев животных

Читать
закрыть

Могут ли уволить за публикацию интимных фото в Сети?

Российские компании включили платформу OnlyFans в список ресурсов для проверки сотрудников

Эксперты уверены: такие проверки – нормальная практика для компаний

Читать
закрыть

Почему зумеры внедряют тренд "12 месяцев – 12 покупок"?

Молодежь пришла к выводу: проводить время на маркетплейсах – бессмысленная история

Новый тренд помогает снизить тревогу из-за денег и будущего

Читать
закрыть

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика