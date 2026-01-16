В Севастополе задержан мужчина, пытавшийся совершить теракты на транспортных объектах

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Севастополе задержан мужчина, пытавшийся совершить теракты на железнодорожной станции и электроподстанции. Об этом сообщает пресс-служба крымского управления ФСБ РФ, передает РИА Новости.

По данным ведомства, 19-летний мужчина по заданию украинских кураторов приехал в регион и стал следить за транспортными и топливно-энергетическими объектами Севастополя. После злоумышленник купил канистры и горюче-смазочные материалы для поджогов, а также пневматический пистолет для оказания сопротивления при задержании.

Противоправная деятельность мужчины была пресечена, когда он попытался поджечь трансформаторную электроподстанцию в Нахимовском районе. До этого он вскрыл релейный шкаф и поджег батарейный шкаф на железнодорожной станции в Инкермане.

Предположительно, злоумышленник попал под влияние телефонных мошенников, которые вынудили его совершить теракт из-за мнимой угрозы уголовного преследования. По факту произошедшего возбуждены уголовные дела по статьям террористической направленности. Задержанному грозит до 20 лет лишения свободы. В настоящее время он находится в СИЗО.

В ФСБ России напомнили, что украинские спецслужбы осуществляют активную деятельность в Сети, в том числе соцсетях и мессенджерах, для вовлечения россиян в противоправную деятельность. В частности, они вынуждают жертв совершать тяжкие и особо тяжкие преступления, за которые грозит уголовное наказание.

Ранее силовики в Пермском крае предотвратили теракт на Чусовском железнодорожном мосту Свердловской железной дороги, который планировали украинские спецслужбы. В результате в Чусовом был задержан гражданин РФ 1972 года рождения.

Мужчина рассказал, что под влиянием мошенников перевел на "безопасные счета" 350 тысяч рублей, после чего, следуя указаниям "полицейских", изготовил взрывное устройство. С его помощью он планировал совершить теракт в рамках якобы проверки антитеррористической защищенности транспортных объектов региона. Возбуждено уголовное дело.

