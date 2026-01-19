Форма поиска по сайту

19 января, 09:50

Происшествия

В Иркутской области задержали подозреваемого в подготовке теракта

Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"

Правоохранительные органы задержали в Иркутской области подозреваемого в подготовке теракта и поджоге инфраструктурного объекта. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Было установлено, в конце сентября 2025 года с 18-летним юношей связался неизвестный, который представился ему сотрудником финансового мониторинга. Мошенник заявил, что деньги его семьи находятся под угрозой и их нужно обезопасить. Молодой человек поверил аферисту и перевел сбережения своей бабушки на счет преступника.

Затем парню позвонил якобы сотрудник ФСБ, который обвинил его в переводе средств украинской армии. Для ухода от ответственности лжесотрудник спецслужб предложил юноше поджечь объект инфраструктуры в рамках "специального мероприятия". Молодой человек выполнил указания куратора и поджег одну подстанцию связи.

Возле следующего инфраструктурного объекта его задержали сотрудники региональных подразделений МВД и ФСБ России. К тому моменту злоумышленник успел сделать подкоп, но после прибытия правоохранителей попытался скрыться в лесу. В итоге сотрудники ведомств смогли задержать его. Позже молодого человека заключили под стражу.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 205 УК РФ ("Террористический акт"). Юноше грозит лишение свободы на срок до 20 лет.

Ранее сотрудники ФСБ задержали жительницу Донецка по подозрению в призывах к убийству российских военных, нанесению ударов по Москве и фотографировании боевой техники.

По данным ведомства, по собственной инициативе она установила контакт с представителями украинских спецслужб и по их заданию осуществляла фотофиксацию военной техники. По данному факту возбуждены уголовные дела по статьям о призывах к терроризму и шпионаже.

