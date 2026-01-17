Форма поиска по сайту

Специалист газовой службы из Белгорода осужден на 21 год за госизмену

Фото: depositphotos/belchonock

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор 37-летнему специалисту газовой службы из Белгорода Александру Чеботареву (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), признав его виновным в госизмене, участии в террористической организации и контрабанде оружия, взрывчатых веществ и взрывного устройства. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Установлено, что Чеботарев собирал в Москве информацию о российских СМИ для украинских террористических организаций. В частности, в апреле 2025 года фигурант прибыл в столицу для сбора данных об организациях, ведущих телерадиовещание, на улице Правды.

Суд назначил Чеботареву наказание в виде лишения свободы на срок 21 год, из которых первые 4 года он будет отбывать в тюрьме, а остальную часть – в исправительной колонии строгого режима. Военный суд также конфисковал у фигуранта деньги, которые тот получил за осуществление террористической деятельности.

Ранее житель Севастополя был задержан по подозрению в совершении государственной измены из-за сбора данных о ПВО. Мужчина был завербован через мессенджер Telegram сотрудником Главного управления разведки Минобороны Украины.

Кроме того, правоохранители задержали 18-летнего жителя Мордовии за привлечение подростков к поджогам релейных шкафов на железной дороге.

Россиянин признал вину в подготовке подрыва газопровода в Подмосковье

