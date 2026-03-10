В Москве запустили программу пересадки кистей после успешной трансплантации конечностей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

На базе НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского стартовала уникальная программа аллотрансплантации кистей пациентам, потерявшим конечности. Об этом сообщила главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ и Депздрава Москвы Наталья Мантурова.

Уже выполнены операции по трансплантации одной и двух кистей одновременно, что стало прорывом для российской медицины. Первая успешная операция была проведена 20 апреля 2025 года.

Пациент, ранее потерявший правую кисть и часть предплечья, после аллотрансплантации смог сразу выполнять активные движения пальцев, а через 3 месяца уже держал предметы и мог пожимать руку.

Хирурги применяли технику соединения артерий, вен и нервов "конец в конец". Программу разрабатывает мультидисциплинарная команда специалистов из НИИ Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ГКБ имени С. П. Боткина и других учреждений. В проект также вовлечены китайские коллеги, использующие опыт российской школы трансплантологии.

В свою очередь, директор НИИ Склифосовского, академик РАН Сергей Петриков отметил, что центр планирует развивать направление и станет площадкой для высокотехнологичных операций по пересадке конечностей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что общий объем трансплантаций в столичных клиниках вырос более чем в два раза: в 2025 году проведено 859 операций, в 2020-м – 428. В Москве пациенты получают жизненно важное лечение быстрее: пересадку печени ждут около пяти месяцев, почки – до года, тогда как в других странах этот процесс может занимать 3–5 лет.