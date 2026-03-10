Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 марта, 11:20

Общество

В Москве запустили программу пересадки кистей после успешной трансплантации конечностей

Фото: пресс-служба департамента здравоохранения города Москвы

На базе НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского стартовала уникальная программа аллотрансплантации кистей пациентам, потерявшим конечности. Об этом сообщила главный внештатный пластический хирург Минздрава РФ и Депздрава Москвы Наталья Мантурова.

Уже выполнены операции по трансплантации одной и двух кистей одновременно, что стало прорывом для российской медицины. Первая успешная операция была проведена 20 апреля 2025 года.

Пациент, ранее потерявший правую кисть и часть предплечья, после аллотрансплантации смог сразу выполнять активные движения пальцев, а через 3 месяца уже держал предметы и мог пожимать руку.

Хирурги применяли технику соединения артерий, вен и нервов "конец в конец". Программу разрабатывает мультидисциплинарная команда специалистов из НИИ Н. В. Склифосовского, Института пластической хирургии и косметологии, Сеченовского университета, ГКБ имени С. П. Боткина и других учреждений. В проект также вовлечены китайские коллеги, использующие опыт российской школы трансплантологии.

В свою очередь, директор НИИ Склифосовского, академик РАН Сергей Петриков отметил, что центр планирует развивать направление и станет площадкой для высокотехнологичных операций по пересадке конечностей.

Ранее Сергей Собянин сообщал, что общий объем трансплантаций в столичных клиниках вырос более чем в два раза: в 2025 году проведено 859 операций, в 2020-м – 428. В Москве пациенты получают жизненно важное лечение быстрее: пересадку печени ждут около пяти месяцев, почки – до года, тогда как в других странах этот процесс может занимать 3–5 лет.

Читайте также


медицинаобществогород

Главное

Как правильно упаковать и хранить зимние вещи?

Изделия из натуральных материалов лучше сначала отдать в химчистку

Для защиты от моли можно использовать специальные саше или натуральные средства

Читать
закрыть

Когда начнется весенний сезон грибов в 2026 году?

Грибы начнут появляться в лесах столичного региона уже в марте

Примерно 10 апреля начинается основной сезон – в эти даты уже появляются сморчковые шапочки

Читать
закрыть

Что принесет москвичам метеорологическая весна?

Повышение температур способствует началу половодья

На сегодняшний день прогнозы обещают существенное потепление

Читать
закрыть

К чему приведет взлет цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке?

Ситуация влияет на котировки, но говорить о последствиях для экономики РФ пока сложно

На повышение стоимости нефти в будущем может повлиять сокращение ее добычи

Читать
закрыть

Что продают россиянки после 8 Марта?

В немилость женщин попали подарочные карты и сертификаты в узкопрофильные магазины

Популярностью на вторичном рынке по завершении праздников пользуется необычная техника

Читать
закрыть

Возможна ли в РФ передача родственникам пенсионных баллов?

Мера сделает страховую систему более привлекательной

Однако эксперты уверены: при существующих страховых взносах общий объем собираемых средств уменьшится

Читать
закрыть

Что известно о пропаже детей в подмосковном Звенигороде?

13-летняя девочка и два 12-летних мальчика могли провалиться под лед

По одной из версий, школьники собирались на природу, чтобы поздравить одноклассницу с 8 Марта

Читать
закрыть

Что известно о возможном запрете рекламы в Telegram?

ФАС назвала размещение рекламы в мессенджере Telegram нарушением законодательства

Однако сообщения от ФАС, Ассоциации блогеров и рекламных агентств не являются официальными

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика