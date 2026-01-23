Форма поиска по сайту

23 января, 11:23

Происшествия

ФСБ задержала двух россиян в Крыму за диверсии по указанию спецслужб Украины

Фото: 123RF.com/danielt1994

Двоих россиян задержали в Крыму представители спецслужб РФ за причастность к диверсиям по заданию Киева. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на ЦОС ФСБ.

Установлено, что в 2024 году фигуранты через Telegram начала контактировать с сотрудником спецслужб Украины. По заданию злоумышленники собирали данные о расположении объектов министерства обороны России, а также сообщали о передвижениях колонн военной техники и результатах обстрелов со стороны ВСУ.

Также фигуранты совершили поджоги релейных шкафов "Крымской железной дороги" и оборудования станций сотовой связи в Сакском и Симферопольском районах.

В отношении задержанных завели уголовное дело по статьям о терроризме и обучении террористической деятельности.

Ранее спецслужбы предотвратили теракт на железной дороге в Кемеровской области. Сотрудники ФСБ задержали россиянина, который готовил теракт. Злоумышленник также передавал информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона по заданию спецслужб киевского режима. По факту произошедшего возбудили дело о приготовлении к диверсии.

