22 января, 12:47

Происшествия

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Кемеровской области

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики предотвратили теракт на железной дороге и задержали россиянина, который готовил его и передавал информацию об объектах транспортной инфраструктуры региона по заданию спецслужб Украины. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, россиянин с марта 2022 года по июль 2025 года проживал в Польше, где его завербовали украинские спецслужбы и направили в Кемеровскую область. После совершения теракта он намеревался отправиться в одну из стран Евросоюза для получения политического убежища.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело по части 1 статьи 30, части 1 статьи 281 УК РФ ("Приготовление к диверсии"). Как уточнил объединенный пресс-центр региональных судов, задержанного арестовали на два месяца.

Ранее силовики задержали прибывшего в Москву агента молдавских спецслужб. Злоумышленник посетил столицу еще в декабре прошлого года. Им оказался гражданин России, который следовал заданию Службы информации и безопасности Молдавии.

Во время операции у мужчины были изъяты средства связи, в которых обнаружили переписку с сотрудником молдавской спецслужбы.

Россиянин признал вину в подготовке подрыва газопровода в Подмосковье

происшествиярегионы

