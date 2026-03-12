Футболист Сафонов стал худшим игроком ПСЖ в матче Лиги чемпионов с "Челси"

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Российский вратарь Матвей Сафонов, который играет за французский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), получил самую низкую оценку по итогам первого матча в 1/8 Лиги чемпионов с "Челси". Об этом сообщает RT со ссылкой на топовые футбольные порталы.

В этом матче ПСЖ обыграл "Челси" со счетом 5:2.

На сайте Flashscore Сафонову выставили оценку 6,3. Это самый низкий показатель среди всех игроков ПСЖ, которые участвовали в матче.

Портал Sofascore также определил его худшим игроком среди парижан. Несмотря на то что Сафонов дважды спас ворота, его оценка составила 5,7. В свою очередь, Whoscored поставил его на второе место среди худших игроков основной команды, поставив оценку 6,5. Еще хуже, по мнению портала, сыграл капитан ПСЖ Маркиньос (6,2).

Ранее стало известно, что Сафонов и полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян вошли в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Всего в списке 40 футболистов. 27 марта сборная РФ сыграет с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа – с командой Мали в Санкт-Петербурге.