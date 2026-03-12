Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 12:02

Спорт

Футболист Сафонов стал худшим игроком ПСЖ в матче Лиги чемпионов с "Челси"

Фото: ТАСС/Zuma/Panoramic

Российский вратарь Матвей Сафонов, который играет за французский клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ), получил самую низкую оценку по итогам первого матча в 1/8 Лиги чемпионов с "Челси". Об этом сообщает RT со ссылкой на топовые футбольные порталы.

В этом матче ПСЖ обыграл "Челси" со счетом 5:2.

На сайте Flashscore Сафонову выставили оценку 6,3. Это самый низкий показатель среди всех игроков ПСЖ, которые участвовали в матче.

Портал Sofascore также определил его худшим игроком среди парижан. Несмотря на то что Сафонов дважды спас ворота, его оценка составила 5,7. В свою очередь, Whoscored поставил его на второе место среди худших игроков основной команды, поставив оценку 6,5. Еще хуже, по мнению портала, сыграл капитан ПСЖ Маркиньос (6,2).

Ранее стало известно, что Сафонов и полузащитник испанского "Реал Сосьедада" Арсен Захарян вошли в расширенный состав сборной России на товарищеские матчи в марте. Всего в списке 40 футболистов. 27 марта сборная РФ сыграет с командой Никарагуа в Краснодаре, а 31-го числа – с командой Мали в Санкт-Петербурге.

Иран отказался от участия в чемпионате мира по футболу

Читайте также


спорт

Главное

Как должен измениться закон о жестоком обращении с животными в РФ?

Эксперты призывают повысить сумму штрафа до 1 миллиона рублей

Могут предусмотреть наказание в виде обязательных работ или заключения на срок до пяти лет

Читать
закрыть

Почему молодые люди выбирают рабочие профессии?

Тенденция связана со стремлением молодых людей к качественному уровню жизни

Сегодня наиболее оплачиваемыми являются рабочие профессии

Читать
закрыть

Почему мужчины оправдывают неуплату алиментов маскулинностью?

Мужчины склонны рассматривать выплаты не как обязанность, а как проявление собственной воли

Эксперты призывают различать понятия "мужественность" и "маскулинность"

Читать
закрыть

Где можно отдохнуть в майские праздники?

В сегменте международных перелетов лидером по количеству бронирований стал Минск

Если говорить об отдыхе в России, для москвичей безусловный лидер – Золотое кольцо

Читать
закрыть

Какие правила коснутся дачников весной 2026 года?

Теперь владельцам нельзя держать на своих участках диких зверей

Ужесточились правила пожарной безопасности

Читать
закрыть

Почему стоит регулярно есть ананас?

Фрукт содержит большое количество витамина С, который полезен для иммунной системы

В ананасе есть марганец, который поддерживает нервную систему

Читать
закрыть

Могут ли вредные привычки стать причиной повышенных взносов по ОМС?

Мера сможет стимулировать граждан вести более здоровый образ жизни

Однако эксперты уверены: следует не повышать ставки, а воспитывать подрастающее поколение

Читать
закрыть

Почему в РФ неохотно сдают жилье семьям с младенцами?

Основная причина заключается в возможности быстрой порчи квартиры

Иногда ограничением становится условие регистрации ребенка

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика