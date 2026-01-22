Форма поиска по сайту

22 января, 10:10

Происшествия

ФСБ задержала прибывшего в Москву агента молдавских спецслужб

Фото: depositphotos/Grigorenko

Силовики задержали прибывшего в Москву агента молдавских спецслужб. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ЦОС ФСБ РФ.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленник посетил столицу еще в декабре прошлого года. Им оказался гражданин России, который следовал заданию Службы информации и безопасности Молдавии.

Оно, в частности, было направлено против безопасности РФ, подчеркнули в ведомстве, добавив, что задержание прошло при подготовке к противоправным действиям. Во время операции у мужчины были изъяты средства связи, в которых обнаружили переписку с сотрудником молдавской спецслужбы.

Против него возбуждено уголовное дело по статье "Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией". Обвиняемому уже избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время он дает признательные показания. Следственные действия продолжаются.

"Это уже не первый случай, когда спецслужбы Молдавии, имея финансовую и консультационную поддержку западных наставников, несмотря на высокую вероятность разоблачения, засылают в Россию своих агентов", – подчеркнули в ФСБ.

В частности, схожий инцидент произошел в мае 2025-го, когда в Москве были задержаны два агента молдавской разведки. Они прибыли в страну по поддельным документам для проведения противоправной деятельности, угрожающей безопасности РФ.

Ранее силовики задержали в Ростовской области 21-летнего россиянина по подозрению в госизмене. Он сотрудничал со Службой безопасности Украины (СБУ). По указанию куратора за денежное вознаграждение молодой человек планировал поджечь термошкаф вышки сотовой связи.

