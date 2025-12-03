Подросток из Кургана задержан по подозрению в госизмене

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Кургане задержан 17-летний подросток по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, молодой человек самостоятельно вышел на представителей украинского террористического движения, подконтрольного Службе безопасности Украины, через мессенджер Telegram.

В ФБС заявили, задержанный разделял проукраинскую позицию в отношении СВО, а также заявлял о готовности помогать иностранной организации "в деятельности против безопасности Российской Федерации". В частности, он размещал в людных местах города призывы к вступлению в ряды террористов, а также отправлял своим кураторам фотографии автомобилей с символикой специальной военной операции.

Ведомство отметило, что злоумышленник осознавал, что его кураторы занимаются сбором информации о жителях региона, которые поддерживают проведение спецоперации, а также то, что их автомобили планируется сжечь.

За свою деятельность он получил вознаграждение в размере 30 долларов. В настоящее время подросток находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ранее по подозрению в совершении государственной измены был задержан житель Севастополя. Как сообщили в ЦОС ФСБ, мужчину завербовали через мессенджер Telegram. Злоумышленник занимался сбором и передачей Украине сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе.

