Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

03 декабря, 17:32

Происшествия

Подросток из Кургана задержан по подозрению в госизмене

Фото: depositphotos/Grigorenko

В Кургане задержан 17-летний подросток по подозрению в государственной измене, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

По данным ведомства, молодой человек самостоятельно вышел на представителей украинского террористического движения, подконтрольного Службе безопасности Украины, через мессенджер Telegram.

В ФБС заявили, задержанный разделял проукраинскую позицию в отношении СВО, а также заявлял о готовности помогать иностранной организации "в деятельности против безопасности Российской Федерации". В частности, он размещал в людных местах города призывы к вступлению в ряды террористов, а также отправлял своим кураторам фотографии автомобилей с символикой специальной военной операции.

Ведомство отметило, что злоумышленник осознавал, что его кураторы занимаются сбором информации о жителях региона, которые поддерживают проведение спецоперации, а также то, что их автомобили планируется сжечь.

За свою деятельность он получил вознаграждение в размере 30 долларов. В настоящее время подросток находится под стражей, ему грозит до 20 лет лишения свободы по статье 275 УК РФ ("Государственная измена").

Ранее по подозрению в совершении государственной измены был задержан житель Севастополя. Как сообщили в ЦОС ФСБ, мужчину завербовали через мессенджер Telegram. Злоумышленник занимался сбором и передачей Украине сведений о местах дислокации средств ПВО в Крыму и Севастополе.

В Москве арестовали мужчину, который планировал теракт на железнодорожной станции

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Как определить лжесотрудника ЖКХ?

Мошенники пытаются похитить деньги и личные данные через сообщения в домовых чатах

Злоумышленники часто создают условия срочности, поторапливают потенциальную жертву

Читать
закрыть

Почему в России планируют полностью запретить вейпы?

Сегодня родительское сообщество бьет тревогу из-за снижения возраста потребления вейпов

Основной угрозой является заболевание EVALI, уже широко известное как "болезнь вейперов"

Читать
закрыть

Будут ли платить 5 тыс рублей пенсионерам перед 31 декабря?

Эксперты считают предложение популистским

Сегодня есть дефицитность бюджета, причем как на федеральном уровне, так и на региональном

Читать
закрыть

Как прошли переговоры России и США в Кремле?

Закрытая часть переговоров заняла почти пять часов

Москва может согласиться с некоторыми позициями американского плана

Читать
закрыть

Введут ли в России штрафы за кибербуллинг?

В Госдуме предложили ввести штрафы размером до 500 тысяч рублей за буллинг и кибербуллинг

Эксперты уверены: масштабы травли в школах достигли уровня, который можно назвать социальным бедствием

Читать
закрыть

Какой будет зима в Москве в 2025–2026 году?

Первый месяц зимы в столице окажется теплым

Бесснежной зимы, как в прошлом году, не будет

Читать
закрыть

Москвичи смогут увидеть "холодную" Луну 5 декабря

В этот момент к Земле будет обращена вся освещенная Солнцем сторона лунного диска

Эксперты отмечают: полнолуние– это пик энергии месяца

Читать
закрыть

Разрешат ли тратить маткапитал на путешествия по России?

В Госдуме положительно оценивают инициативу

Однако эксперты уверены: разрешение тратить средства на повседневные покупки исказит суть поддержки

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика