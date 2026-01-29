Первая ракетка мира Соболенко оштрафована за стоны

Фото: ТАСС/ЕРА/JOEL CARRETT

Первая ракетка мира в одиночном разряде Арина Соболенко была оштрафована за слишком громкий стон во время матча против украинки Элины Свитолиной на турнире Australian Open. Об этом сообщает aif.ru.

По мнению судьи, звуки, которые издавала Соболенко во время выполнения удара, якобы могли повлиять на концентрацию украинки. В связи с этим белорусскую теннисистку лишили одного очка.

При этом сама Свитолина могла заявить, что стоны Соболенко ей не мешали, но не стала этого делать. Официальных комментариев от организаторов турнира по поводу произошедшего пока не поступало.

Соболенко в результате победила Свитолину в полуфинале турнира в Мельбурне. Встреча теннисисток завершилась со счетом 6:2, 6:3. В финале белорусская спортсменка сыграет с победительницей противостояния американки Джессики Пегулы и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Соболенко в третий раз вышла в финал, не проиграв ни одного сета. Чемпионат является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля.

