Теннисистка Соболенко вышла в финал Открытого чемпионата Австралии

Фото: ТАСС/AP/Dar Yasin

Первая ракетка мира Арина Соболенко из Белоруссии победила украинку Элину Свитолину в полуфинале Открытого чемпионата Австралии по теннису, передает ТАСС.

Соревнования проходят в Мельбурне. Встреча спортсменок завершилась со счетом 6:2, 6:3.

В финале Соболенко сыграет с победительницей противостояния американки Джессики Пегулы и представительницы Казахстана Елены Рыбакиной.

Белорусская теннисистка в третий раз вышла в финал, не проиграв ни одного сета. Чемпионат является первым в сезоне турниром Большого шлема и проводится на покрытии "хард". Соревнования завершатся 1 февраля.

Ранее Соболенко уступила казахстанской теннисистке Елене Рыбакиной в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу Рыбакиной. Для нее этот финал стал первым в ее карьере на турнире такого уровня.