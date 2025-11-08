08 ноября, 21:43Спорт
Теннисистка Рыбакина выиграла Итоговый турнир WTA
Фото: ТАСС/АР/Fatima Shbair
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина, являющаяся шестой ракеткой мира, выиграла в финале Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходил в Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС.
Ее соперницей выступила Арина Соболенко из Белоруссии. Матч закончился со счетом 6:3, 7:6 (7:0) в пользу Рыбакиной, для которой этот финал стал первым в ее карьере на турнире такого уровня.
При этом 26-летняя спортсменка уже в третий раз участвует в Итоговом турнире, но ранее она не выходила из групповой стадии.
До этого российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).
Спортсменка отметила, что ненавидит Касаткину как соперницу, однако назвала ее неплохим человеком. Россиянка обыграла австралийку со счетом 6:3, 7:5.
