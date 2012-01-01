Мирра Андреева и Андрей Рублев выиграли теннисные турниры в Дубае и Дохе

22 февраля российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае, взяв в финале верх над датчанкой Кларой Таусон. Параллельно в Дохе другой представитель РФ Андрей Рублев стал победителем турнира ATP 500, в решающем матче переиграв британца Джека Дрейпера. О двух больших победах – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.

Мирра Андреева – Клара Таусон

Фото: legion-media.com/Feroz Khan

17-летняя россиянка еще до решающего матча в Дубае записала себе в актив сразу несколько больших достижений.

Во-первых, Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой в истории турниров WTA 1000. Во-вторых, теперь 14-я ракетка мира официально – самая молодая теннисистка, кому удалось выбить сразу трех победительниц турниров "Большого шлема" по ходу одного соревнования: Маркету Вондроушову во втором круге, Игу Швентек в четвертьфинале и Елену Рыбакину в полуфинале. В последний раз подобное удавалось Марии Шараповой в 2004-м. И все это – в условиях жесточайшего графика, когда матчи игрались практически каждый день.

В финале Андрееву ждала 38-я ракетка мира, 22-летняя датчанка Клара Таусон, с которой россиянка доселе никогда не встречалась. Дебют для Мирры получился нервным: юная теннисистка отдала свою подачу и начала финал с 0:2, однако затем сумела стабилизировать игру. При счете 4:4 россиянка реализовала брейк-поинт и должна была забирать сет на своей подаче, но Таусон уперлась и сделала обратный брейк. В итоге дело дошло до 6:6, и уже на тай-брейке Мирра буквально преобразилась, разгромив соперницу 7:1.



После этого Таусон взяла медицинский тайм-аут: еще по ходу первого сета было видно, что ее явно что-то беспокоит. Плюс датчанка, которая суммарно провела на дубайских кортах на три часа больше Андреевой, начала "проседать" физически. Мирра воспользовалась этим сполна, и с невероятным для своего возраста хладнокровием разбила соперницу 6:1.

Трофей за победу был настолько тяжелым, что юная девушка едва сумела поднять его над головой. Для Андреевой это пока второй титул в карьере, благодаря которому она переместится с 14-й строчки рейтинга WTA на 9-ю. Она стала самой молодой теннисисткой в топ-10 c 2007 года! Вдобавок россиянка получит почти 600 тысяч долларов призовых.





Мирра Андреева российская теннисистка Это невероятно. У меня была цель попасть в топ-10 в этом году, а это случилось уже в феврале. Чувствую себя невероятно. Старалась не думать о том, что могу выиграть титул. Я просто шла от розыгрыша к розыгрышу, терпела, несмотря на ошибки. Моя мечта сбылась.

Кроме того, теперь Андреева – еще и первая ракетка России, так как после обновления рейтинга обгонит располагающуюся на 11-м месте Дарью Касаткину. Результаты, которые поражают воображение.

Андрей Рублев – Джек Дрейпер

Фото: Tnani Badreddine/DeFodi Images via Getty Images

27-летний российский теннисист (10-я ракетка мира), кажется, потихоньку начинает становиться лучшей версией себя. В 2024 году у Андрея Рублева в активе было два титула, но больше он все же запомнился срывами на корте. В январе 2025-го спортсмен в интервью The Guardian вообще заявил, что после вылета с Уимблдона уже в первом круге "не видел причин жить" и принимал антидепрессанты. А в начале февраля он опубликовал в соцсетях видео со звездами, которые покончили с собой – актерами Хитом Леджером и Робином Уильямсом, музыкантами Честером Беннингтоном и Куртом Кобейном.

В то же время Рублев не раз рассказывал журналистам, что старается работать над своим ментальным здоровьем. И на турнире ATP 500 в Дохе публика, похоже, увидела первые результаты.

В финале россиянин встретился с британцем Джеком Дрейпером (16-я ракетка мира). До этого Рублев бился с ним трижды и трижды побеждал, но с момента последней дуэли на US Open в сентябре 2023-го соперник серьезно прибавил. Их четвертый матч сразу начался с долгих розыгрышей и острых разменов, и до поры соперники брали лишь свои подачи. Но при счете 6:5 в пользу россиянина Дрейпер на своей подаче подарил оппоненту три сет-бола, из которых сумел отыграть только два – 7:5 в пользу Рублева.

А вот во втором сете ошибками оппонента начал пользоваться уже британец. При этом Рублев хоть и проиграл 5:7, было видно, как он вообще не выпадает из колеи. Да, были проявления эмоций – крик, взрывные переговоры с кем-то на трибунах, но он таким образом будто заводил себя. А в коротких перерывах камера выхватывала Рублева медитирующим в неподвижной позе с закрытыми глазами.



Перед третьим сетом Андрей взял небольшую паузу, после которой вышел на корт окрыленным и вдвойне мощным. А вот Дрейпер наоборот, в пылу скоростного тенниса будто выдохся. Рублев взял пять геймов подряд, затем отдал один, но тут же закрыл счет в следующем на своей подаче – 6:1 и 17-й титул ATP в карьере.

"Ощущения потрясающие. Это мой первый раз, когда я дважды выиграл один и тот же титул (Рублев уже побеждал в Дохе в 2020-м. – Прим. ред.). Очень счастлив", – признался россиянин во время интервью на корте.





Андрей Рублев российский теннисист Если честно, не знаю, как собрался на третий сет. Мы оба были очень уставшими, оба до этого провели по два трехсетовых матча. Мои матчи были длиннее, но Джек позже заканчивал. Было тяжело, но нам все равно удавалось показывать высокий уровень.

Благодаря успеху в Дохе Андрей Рублев заработал почти 516 тысяч долларов призовых и переместился с 10-й на 9-ю строчку рейтинга ATP, обогнав американца Томми Пола. Хочется верить, что этот титул станет для него мощным стимулом для дальнейшего роста над собой.