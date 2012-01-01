Мирра Андреева и Андрей Рублев выиграли теннисные турниры в Дубае и Дохе

22 февраля российская теннисистка Мирра Андреева выиграла турнир WTA 1000 в Дубае, взяв в финале верх над датчанкой Кларой Таусон. Параллельно в Дохе другой представитель РФ Андрей Рублев стал победителем турнира ATP 500, в решающем матче переиграв британца Джека Дрейпера. О двух больших победах – в материале спортивного обозревателя Москвы 24 Никиты Камзина.
Мирра Андреева – Клара Таусон
17-летняя россиянка еще до решающего матча в Дубае записала себе в актив сразу несколько больших достижений.
Во-первых, Мирра Андреева стала самой молодой финалисткой в истории турниров WTA 1000. Во-вторых, теперь 14-я ракетка мира официально – самая молодая теннисистка, кому удалось выбить сразу трех победительниц турниров "Большого шлема" по ходу одного соревнования: Маркету Вондроушову во втором круге, Игу Швентек в четвертьфинале и Елену Рыбакину в полуфинале. В последний раз подобное удавалось Марии Шараповой в 2004-м. И все это – в условиях жесточайшего графика, когда матчи игрались практически каждый день.
В финале Андрееву ждала 38-я ракетка мира, 22-летняя датчанка Клара Таусон, с которой россиянка доселе никогда не встречалась. Дебют для Мирры получился нервным: юная теннисистка отдала свою подачу и начала финал с 0:2, однако затем сумела стабилизировать игру. При счете 4:4 россиянка реализовала брейк-поинт и должна была забирать сет на своей подаче, но Таусон уперлась и сделала обратный брейк. В итоге дело дошло до 6:6, и уже на тай-брейке Мирра буквально преобразилась, разгромив соперницу 7:1.
После этого Таусон взяла медицинский тайм-аут: еще по ходу первого сета было видно, что ее явно что-то беспокоит. Плюс датчанка, которая суммарно провела на дубайских кортах на три часа больше Андреевой, начала "проседать" физически. Мирра воспользовалась этим сполна, и с невероятным для своего возраста хладнокровием разбила соперницу 6:1.
Трофей за победу был настолько тяжелым, что юная девушка едва сумела поднять его над головой. Для Андреевой это пока второй титул в карьере, благодаря которому она переместится с 14-й строчки рейтинга WTA на 9-ю. Она стала самой молодой теннисисткой в топ-10 c 2007 года! Вдобавок россиянка получит почти 600 тысяч долларов призовых.
Кроме того, теперь Андреева – еще и первая ракетка России, так как после обновления рейтинга обгонит располагающуюся на 11-м месте Дарью Касаткину. Результаты, которые поражают воображение.
Андрей Рублев – Джек Дрейпер
27-летний российский теннисист (10-я ракетка мира), кажется, потихоньку начинает становиться лучшей версией себя. В 2024 году у Андрея Рублева в активе было два титула, но больше он все же запомнился срывами на корте. В январе 2025-го спортсмен в интервью The Guardian вообще заявил, что после вылета с Уимблдона уже в первом круге "не видел причин жить" и принимал антидепрессанты. А в начале февраля он опубликовал в соцсетях видео со звездами, которые покончили с собой – актерами Хитом Леджером и Робином Уильямсом, музыкантами Честером Беннингтоном и Куртом Кобейном.
В то же время Рублев не раз рассказывал журналистам, что старается работать над своим ментальным здоровьем. И на турнире ATP 500 в Дохе публика, похоже, увидела первые результаты.
В финале россиянин встретился с британцем Джеком Дрейпером (16-я ракетка мира). До этого Рублев бился с ним трижды и трижды побеждал, но с момента последней дуэли на US Open в сентябре 2023-го соперник серьезно прибавил. Их четвертый матч сразу начался с долгих розыгрышей и острых разменов, и до поры соперники брали лишь свои подачи. Но при счете 6:5 в пользу россиянина Дрейпер на своей подаче подарил оппоненту три сет-бола, из которых сумел отыграть только два – 7:5 в пользу Рублева.
А вот во втором сете ошибками оппонента начал пользоваться уже британец. При этом Рублев хоть и проиграл 5:7, было видно, как он вообще не выпадает из колеи. Да, были проявления эмоций – крик, взрывные переговоры с кем-то на трибунах, но он таким образом будто заводил себя. А в коротких перерывах камера выхватывала Рублева медитирующим в неподвижной позе с закрытыми глазами.
Перед третьим сетом Андрей взял небольшую паузу, после которой вышел на корт окрыленным и вдвойне мощным. А вот Дрейпер наоборот, в пылу скоростного тенниса будто выдохся. Рублев взял пять геймов подряд, затем отдал один, но тут же закрыл счет в следующем на своей подаче – 6:1 и 17-й титул ATP в карьере.
"Ощущения потрясающие. Это мой первый раз, когда я дважды выиграл один и тот же титул (Рублев уже побеждал в Дохе в 2020-м. – Прим. ред.). Очень счастлив", – признался россиянин во время интервью на корте.
Благодаря успеху в Дохе Андрей Рублев заработал почти 516 тысяч долларов призовых и переместился с 10-й на 9-ю строчку рейтинга ATP, обогнав американца Томми Пола. Хочется верить, что этот титул станет для него мощным стимулом для дальнейшего роста над собой.