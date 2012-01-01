Рафаэль Надаль объяснил решение завершить карьеру

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры: последним турниром с его участием станет Кубок Дэвиса в конце ноября. Великий "король грунта" выиграл 22 турнира серии "Большого шлема", но в последние годы его мучили травмы. О подвигах Надаля и реакции фанатов на его уход из тенниса расскажет спортивный обозреватель Москвы 24 Никита Камзин.

"Теннис – это и есть Надаль"

Фото: AP Photo/Manu Fernandez

Испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры в соцсети X 10 октября, поблагодарив болельщиков сразу на 12 языках. Также к посту был прикреплен ролик, в котором 38-летний спортсмен объяснил свое решение травмами, которые одолевали его в последние годы.

"Не думаю, что мне удавалось играть без ограничений. Это решение, безусловно, трудное, и оно заняло у меня много времени", – отметил Надаль.





Рафаэль Надаль теннисист В этой жизни все имеет начало и конец. Думаю, сейчас самое время завершить свою карьеру, которая была долгой и гораздо более успешной, чем я мог себе представить.

При этом Надаль уходит не сиюминутно: его заключительным турниром станет финальный раунд Кубка Дэвиса, который состоится в Малаге с 19 по 24 ноября. Пресс-служба соревнований назвала его участие "последним танцем". Кроме того, слова благодарности появились в аккаунте турнира "Ролан Гаррос", который испанец выигрывал рекордные 14 раз.

"Спасибо за все, Рафа!" – сказано в публикации.

На решение Надаля отреагировал и его извечный соперник Роджер Федерер – их противостояние считается одним из самых великих в истории тенниса. Швейцарец написал в комментариях к заявлению испанца, что для него было "абсолютной честью" соревноваться с ним.





Роджер Федерер экс-первая ракетка мира Что за карьера, Рафа! Я всегда надеялся, что этот день никогда не настанет. Спасибо тебе за незабываемые воспоминания и за все невероятные достижения в игре, которую мы любим. Это было абсолютной честью!

Благодарил Надаля за все не только теннисный мир: к примеру, футболист Криштиану Роналду написал в соцсетях, что невероятный талант, преданность делу и страсть испанца вдохновили миллионы людей.

"Для меня было честью стать свидетелем твоего путешествия и иметь возможность называть тебя другом. Поздравляем с невероятной карьерой! Наслаждайся отдыхом!" – высказался Криштиану.

Многие болельщики в соцсетях назвали Надаля человеком, ради которого они вообще когда-то начали смотреть теннис.

"Рафа – воин, его страсти к теннису многие позавидовали бы. Сейчас редко встретишь таких бойцов на корте", – написал один из них.

"Даже сердечко что-то прихватило..." – поделился другой.





пользователь соцсетей Опустел весь теннис без тебя. Для меня теннис – это и есть Рафаэль Надаль.

При этом в комментариях напомнили, что даже легендам однажды приходится делать сложный выбор – заканчивать или оставаться в игре. И многие удивлены, что Надаль не ушел из спорта раньше, с учетом его проблем со здоровьем в последние годы.

Феноменальная карьера через дикую боль

Фото: AP Photo/Matt Slocum

За Рафаэля Надаля больше всего говорят его результаты: испанец выиграл 92 турнира ATP, из которых 22 пришлись на серию "Большого шлема". Плюс дважды становился олимпийским чемпионом: в 2008-м в одиночном разряде и спустя восемь лет – в парном. Он 209 недель возглавлял мировой рейтинг и заработал за карьеру почти 135 миллионов долларов – второе место в истории тенниса по сумме призовых.

Особенно хорошо Надалю давалась игра на грунте. Ни один теннисист за всю историю не побеждал на "Ролан Гаррос" 14 раз за карьеру (собственно, свой последний титул испанец завоевал именно на французских кортах), поэтому фанаты уже давно называют его "королем грунта".

Но со временем испанец стал все лучше чувствовать себя и на других покрытиях. Как результат – две победы на "Уимблдоне", две на Australian Open и целых четыре – на открытом чемпионате США (US Open). И это речь, само собой, только о турнирах "Большого шлема". Однако в последние два года Надаль больше мучился, чем играл, и неудачи откатили его на 158 место мирового рейтинга.

Свой последний финал в карьере 38-летний теннисист проиграл в июле 2024 года на грунтовом турнире ATP-250 в шведском городе Бостад. В решающем матче против него вышел не хватающий звезд с неба португалец Нуну Боржеш, который расправился с прославленным ветераном чуть меньше чем за полтора часа – 6:3, 6:2. Для Надаля это был первый грунтовый финал, проигранный за последние девять лет.

Но ошибочно думать, что травмы преследовали его только в последние годы. На самом деле Рафаэль за 20 с лишним лет карьеры отыграл полностью здоровым лишь год – 2015-й. Причем помимо заработанных травм, его мучали врожденные дефекты. Один из них – болезнь Келлера, из-за которой хронически беспокоила левая стопа. Надаль даже хотел закончить с теннисом в 2005-м, но решил идти дальше.

Его дядя и по совместительству первый тренер Тони Надаль рассказывал журналистам, что почти всю свою жизнь теннисит проводил на корте через боль. А сам "король грунта" даже признался в этом в собственной автобиографии "Рафа. Моя история".





из автобиографии Рафаэля Надаля Очень часто мне приходится играть, превозмогая боль, но это, наверное, относится ко все титулованным спортсменам. Вернее, ко всем, кроме Федерера. Мне пришлось много тренировать, переучивать, заново лепить свое тело, чтобы адаптировать его к постоянным мышечным нагрузкам, а он словно родился для того, чтобы играть в теннис.

Каким для испанца получится последний в карьере Кубок Дэвиса с учетом его трав, никто не знает. Но то, что в Малаге его ждет горячий прием, нет никаких сомнений.

