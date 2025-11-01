График работы соцучреждений Москвы изменится 2–4 ноября

Российский теннисист Медведев не смог выйти в полуфинал "Мастерса" в Париже

Российский теннисист, бывшая первая ракетка мира в одиночном разряде Даниил Медведев не смог выйти в полуфинал турнира серии "Мастерс" в Париже. Об этом сообщает "Газета.ру".

В четвертьфинале Медведев играл с немецким теннисистом Александром Зверевым. В результате матч, который длился 2 часа 30 минут, закончился со счетом 6:2, 3:6, 7:6 (7:5). В активе россиянина – 5 подач навылет, 4 двойные ошибки и 4 брейк-пойнта из 10.

Зверев, в свою очередь, сделал 4 подачи навылет, реализовал 3 брейк-пойнта из 9, а также не допустил ни одной двойной ошибки. В полуфинале ему предстоит сыграть с итальянским теннисистом Янником Синнером.

Ранее российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что для нее было мучением играть с представительницей Австралии Дарьей Касаткиной в матче четвертого круга Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros).

Спортсменка отметила, что ненавидит Касаткину как соперницу, однако назвала ее неплохим человеком. Россиянка обыграла австралийку со счетом 6:3, 7:5.

