Теннисист Медведев проиграл Норри в первом круге Открытого чемпионата Франции

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Первая ракетка России Даниил Медведев проиграл британцу Кэмерону Норри в матче первого круга Открытого чемпионата Франции по теннису в Париже. Об этом сообщает ТАСС.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:3, 4:6, 1:6, 7:5 в пользу Норри, который не входил в число лучших на турнире. Однако Медведев был посеян под 11-м номером.

Как отмечает СМИ, во втором круге Норри будет играть с Федерико Агустином Гомесом.

Прошедший матч для Медведева стал третьим на турнирах Большого шлема в этом сезоне. Все три завершились в пяти сетах.

На Открытом чемпионате Австралии он сначала обыграл представителя Таиланда Касидита Самрея со счетом 6:2, 4:6, 3:6, 6:1, 6:2. Далее теннисист проиграл американцу Ленеру Тьену со счетом 3:6, 6:7 (4:7), 7:6 (10:8), 6:1, 6:7 (7:10).

Между тем Медведев пожаловался на боль в коленях, которая возникает у него из-за дождя. Он подчеркнул, что такие проблемы беспокоят людей в возрасте, но спортсмены ощущают боль сильнее.

При этом Медведев назвал теннис не самым ужасным видом спорта. Спортсмен указал на исследования, согласно которым у людей, занимающихся американским футболом, в возрасте 50 лет "с головой тяжело".