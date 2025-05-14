Первая ракетка РФ Даниил Медведев рассказал, как его оскорбляли в Риме

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Первая ракетка России Даниил Медведев рассказал, что во время матча против итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге турнира серии "Мастерс" в Риме подвергся оскорблениям со стороны болельщиков. Об этом он сообщил YouTube-каналу "Больше!".

"Выходя на корт, я чувствовал, что меня нормально поддерживали. Но, как и во всех других матчах, даже не с итальянцами, были на первом ряду какие-то люди, которые кричали оскорбления и все такое", – сказал спортсмен.

Медведев отметил, что в какие-то моменты отреагировал на оскорбления, но при этом он назвал атмосферу там хорошей. Мужчина рассказал, что играл в обстановках, где "намного больше стараются вывести из себя".

Призовой фонд турнира превышает 8 миллионов евро. 13 мая Медведев проиграл Музетти со счетом 5:7, 4:6 и завершил выступление.

Ранее сообщалось, что третья ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс" в Риме благодаря победе над итальянским спортсменом Франческо Пассаро со счетом 6:3, 6:0. Они провели на корте 1 час и 2 минуты.

На этом же турнире первая ракетка мира Янник Синнер выиграл первый матч после дисквалификации за допинг.