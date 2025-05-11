Теннисистка Кудерметова выбыла в третьем круге турнира в Риме

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Российская теннисистка Вероника Кудерметова выбыла в третьем круге турнира в Риме после проигрыша британской спортсменке Эмме Радукану. Об этом сообщает РИА Новости.

Матч закончился со счетом 5:7, 6:0, 6:1. Встреча длилась более 2,5 часа.

Радукану занимает 49-е место в мировом рейтинге, в то время как Кудерметова находится в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) на строчку выше. В следующем раунде британской спортсменке предстоит встретиться с третьей ракеткой мира Кори Гауфф из США.

Тем временем первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, выиграл первый матч после дисквалификации за допинг. Он одержал победу в матче с аргентинцем Мариано Навоне. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4.

Синнер был отстранен от участия в соревнованиях на три месяца из-за того, что в марте прошлого года в его пробах был обнаружен метаболит клостебола. Итальянцу удалось убедить WADA, что запрещенный стероид попал в его организм через массажиста.