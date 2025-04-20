Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 апреля, 15:54

Спорт

Александрова не сумела выйти в финал теннисного турнира в Штутгарте

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Weißbrod

Россиянка Екатерина Александрова уступила спортсменке из Латвии Елене Остапенко в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который состоялся в германском Штутгарте.

Встреча подошла к концу со счетом 6:4, 6:4 в пользу Остапенко. Она выступала на турнире без номера посева, как и Александрова.

Теперь в полуфинале Остапенко предстоит встретиться с победительницей матча между первой ракеткой мира спортсменкой из Белоруссии Ариной Соболенко и теннисисткой из Италии Жасмин Паолини.

На данный момент Александрова находится на 22-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. Спортсменка одержала пять побед в рамках турниров, проведенных под эгидой организации.

Ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021-м в составе сборной России она сумела выиграть Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее теннисистка Мирра Андреева обыграла Соболенко в финальном матче турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Россиянка смогла обойти ее во второй раз за свою карьеру. Кроме того, это стало вторым титулом категории WTA 1000 подряд для Андреевой.

Теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер вышли в полуфинал парного турнира в Майами

Читайте также


спорт

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика