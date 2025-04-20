Александрова не сумела выйти в финал теннисного турнира в Штутгарте

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Bernd Weißbrod

Россиянка Екатерина Александрова уступила спортсменке из Латвии Елене Остапенко в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который состоялся в германском Штутгарте.

Встреча подошла к концу со счетом 6:4, 6:4 в пользу Остапенко. Она выступала на турнире без номера посева, как и Александрова.

Теперь в полуфинале Остапенко предстоит встретиться с победительницей матча между первой ракеткой мира спортсменкой из Белоруссии Ариной Соболенко и теннисисткой из Италии Жасмин Паолини.

На данный момент Александрова находится на 22-й строчке в рейтинге WTA в одиночном разряде. Спортсменка одержала пять побед в рамках турниров, проведенных под эгидой организации.

Ее лучшим результатом является выход в четвертый круг Уимблдона в 2023 году. В 2021-м в составе сборной России она сумела выиграть Кубок Билли Джин Кинг.

Ранее теннисистка Мирра Андреева обыграла Соболенко в финальном матче турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Россиянка смогла обойти ее во второй раз за свою карьеру. Кроме того, это стало вторым титулом категории WTA 1000 подряд для Андреевой.