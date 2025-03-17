Российская теннисистка Андреева выиграла турнир WTA в Индиан-Уэллсе

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Теннисистка Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в финальном матче турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой. Всего спортсменки провели на корте чуть более двух часов. Призовой фонд турнира превышает 8,9 миллиона долларов.

Андреева обыграла Соболенко во второй раз за свою карьеру. Кроме того, это стало вторым титулом категории WTA 1000 подряд для россиянки.

Так, в феврале Андреева победила представительницу Дании Клару Таусон в финале "тысячника" в Дубае. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Тогда Андреева стала самой молодой теннисисткой, победившей на турнире категории WTA-1000.

Ранее сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема. Спортсмен обыграл португальца Жайме Фарию в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Для Джоковича этот матч стал 430-м на турнирах Большого шлема.