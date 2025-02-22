Мирра Андреева выиграла первый в карьере турнир категории WTA

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Россиянка Мирра Андреева победила представительницу Дании Клару Таусон в финальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Дубае. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1, сообщает ТАСС.

В рамках турнира россиянка одержала победу над тремя победительницами турнира Большого шлема – лидером мирового рейтинга Ариной Соболенко из Белоруссии, второй ракеткой мира полькой Игой Свентек и представительницей Чехии Маркетой Вондроушову.

Андреева стала первой с 2004 года теннисисткой, которая смогла совершить подобное за одно соревнование. По итогам турнира спортсменка станет первой ракеткой России и впервые попадет в топ-10 мирового рейтинга.

Ранее российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла завершить игру против американки Мэдисон Киз в полуфинале турнира WTA в Аделаиде. При счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу Киз Самсонова приняла решение не продолжать игру.

Между тем испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Теннисисту непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.

