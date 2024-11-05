Теннисист Новак Джокович снялся с Итогового турнира ATP из-за травмы

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Серб Новак Джокович снялся с Итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), вместо него квалифицировался россиянин Андрей Рублев, передает ТАСС.

"Я действительно хотел выступить на Итоговом турнире ATP, но из-за травмы я не смогу сыграть на следующей неделе, прошу прощения у тех, кто планировал увидеть меня", – написал Джокович в своем Instagram (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ).

Из россиян, помимо Рублева, на турнире выступит Даниил Медведев, который квалифицировался 22 октября.

В Итоговом турнире ATP принимают участие восемь лучших теннисистов мирового рейтинга по итогам года. Он пройдет с 10 по 17 ноября в Турине.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Он отметил, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше. Теннисисту непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.