Теннисистка Самсонова снялась с полуфинального матча турнира в Аделаиде

Фото: ТАСС/АР/Frank Franklin II

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла завершить игру против американки Мэдисон Киз в полуфинале турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Аделаиде.

При счете 5:7, 7:5, 3:0 в пользу Киз Самсонова приняла решение не продолжать игру, сообщает ТАСС. После завершения первого сета 26-летняя Самсонова взяла медицинскую паузу.

Спортсменка занимает 26-е место в рейтинге WTA. В послужном списке теннисистки пять побед на соревнованиях WTA.

Лучшим достижением россиянки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Уимблдона в 2021 году и Открытого чемпионата США в 2022 и 2024 годах. В 2017 году спортсменка достигла наивысшего достижения на турнирах Большого шлема, дойдя до финала Открытого чемпионата США по теннису.

Киз 29 лет, она занимает 20-е место в мировом рейтинге. В решающем матче она встретится с победительницей встречи между американкой Джессикой Пегулой и Юлией Путинцевой из Казахстана.

Турнир в Аделаиде относится к категории WTA 500. Призовой фонд турнира, который завершится 11 января, составляет 1 064 000 долларов. Действующей победительницей является латвийская теннисистка Елена Остапенко.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Он отметил, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше. Теннисисту непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.