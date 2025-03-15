Премьер-министр Польши Туск остался недоволен поражением Швентек от Андреевой в США

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Польский премьер-министр Дональд Туск заявил, что ему не нравится финал турнира серии WTA-1000 в США, где 17-летняя российская теннисистка Мирра Андреева обыграла вторую ракетку мира Игу Швентек из Польши.

"Россия и Беларусь обыграли Польшу и США на пути к финалу турнира в Индиан-Уэллсе. Мне это не нравится. Угадайте почему. Но, в конце концов, это всего лишь теннис, не так ли?" – написал Туск в своих социальных сетях.

Встреча Андреевой и Швентек длилась 2 часа 17 минут. Матч завершился с результатом 7:6 (7:1), 1:6, 6:3. Белорусская спортсменка Арина Соболенко, в свою очередь, победила американку Мэдисон Киз со счетом 6:0, 6:1.

Ранее Андреева победила представительницу Дании Клару Таусон в финале "тысячника" в Дубае. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1.

Андреева стала самой молодой теннисисткой, победившей на турнире категории WTA-1000. По итогам турнира спортсменка станет первой ракеткой России и впервые попадет в топ-10 мирового рейтинга.