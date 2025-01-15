Фото: РИА Новости/Александар Джорович

Сербский теннисист Новак Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема. Спортсмен обыграл португальца Жайме Фарию в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне, пишет ТАСС.

Для Джоковича этот матч стал 430-м на турнирах Большого шлема. Таким образом, теннисист превзошел достижение швейцарца Роджера Федерера. На счету сербского теннисиста 381 победа в матчах на турнирах Большого шлема.

Джоковичу 37 лет, он располагается на седьмой строчке в мировом рейтинге. Ему также принадлежит абсолютный рекорд по количеству проведенных недель (428) в качестве первой ракетки мира.

Ранее российский теннисист Даниил Медведев сломал ракетку в стартовом матче на Открытом чемпионате Австралии по теннису. Соперником российского спортсмена был Касидит Самрей из Таиланда. В ходе третьего сета Медведев в порыве эмоций начал бить ракеткой по сетке. Кроме сломанной ракетки, повреждения получила и сама сетка.