Теннисист Рублев вышел в третий круг турнира "Мастерса" в Монте-Карло

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Российский теннисист Андрей Рублев вышел в третий круг турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), проходящего в Монте-Карло, передает ТАСС.

Рублев обыграл француза Гаэля Монфиса в матче второго круга турнира ATP со счетом 6:4, 7:6 (7:2).

В третьем круге Рублев встретится с французским теннисистом Артюром Фисом.

Ранее россиянка Мирра Андреева обыграла первую ракетку мира Арину Соболенко из Белоруссии в финальном матче турнира категории WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. Встреча завершилась со счетом 2:6, 6:4, 6:3 в пользу Андреевой. Всего спортсменки провели на корте чуть более двух часов.

Андреева обыграла Соболенко во второй раз за свою карьеру. Кроме того, это стало вторым титулом категории WTA 1000 подряд для россиянки.