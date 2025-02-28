Теннисист Медведев заявил, что перешел черту, обвинив судью в предвзятости

Фото: instagram.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/medved33

Российский теннисист Даниил Медведев заявил, что перешел черту, когда обвинил судью в предвзятости по национальному признаку. По словам спортсмена, он уже принес извинения. Он высказался об этом во время пресс-конференции, видео которой было опубликовано на официальном YouTube-канале соревнований.

"Мы уже переговорили с ним после матча. То, что произошло на корте, – порой я захожу слишком далеко. Я не буду слишком долго говорить о том, что я был очень недоволен одним из его решений. Такое бывает", – высказался теннисист.

По словам Медведева, в ходе беседы они с судьей уладили ситуацию, "хотя особого накала не было". Спортсмен также признался, что очень уважает этого человека и счел, что не сказал "чего-то плохого". Он отметил, что уже получил предупреждение за свои слова.

Российский спортсмен также обратил внимание, что всем судьям в ATP-туре "совершенно все равно" на происхождение теннисистов. По его мнению, каждый из них просто "старается делать свою работу как можно лучше".

Медведев обратил внимание, что в ходе беседы с судьей признался, что уже не помнит "всего, чего наговорил", а также не уверен, что "там было что-то обидное".

"Даже не буду рассказывать, в чем там была проблема. Бывает, что в пылу борьбы что-то случается, когда тебе кажется, что что-то нечестно", – резюмировал спортсмен.

Ранее Медведев не смог выйти в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В ходе матча 1/4 финала спортсмен уступил голландцу Таллону Грикспору. Встреча длилась более двух часов и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

