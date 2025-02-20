Медведев снялся с матча против Оже-Альяссима на теннисном турнире в Дохе

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Российский теннисист Даниил Медведев снялся с четвертьфинального матча турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Дохе, в котором он выступал против своего канадского коллеги Феликса Оже-Альяссима, передает портал The Tennis Letter.

Причиной он назвал болезнь. При этом Медведев отказался от продолжения борьбы после проигрыша на первом сете со счетом 3:6.

Таким образом, победу засчитали Оже-Альяссиму, который в полуфинале сыграет с россиянином Андреем Рублевым.

Ранее Медведев поднялся на две строчки в обновленном рейтинге АТР, обогнав серба Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минора. Спортсмен смог подняться с восьмой строчки на шестую.

До этого теннисист проиграл полуфинальный матч сербу Хамаду Меджедовичу на турнире в Марселе. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2. Россиянин совершил две подачи на вылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-поинта.

