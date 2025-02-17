Теннисист Даниил Медведев обошел Новака Джоковича в обновленном рейтинге АТР

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Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на две строчки в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обогнав серба Новака Джоковича и австралийца Алекса де Минора. Об этом сообщает "Газета.ру".

Спортсмен смог подняться с восьмой строчки на шестую.

При этом лидирующая пятерка не изменилась. В нее по-прежнему входят Янник Синнер, Александр Зверев, Карлос Алькарас, Тейлор Фриц и Каспер Рууд.

Медведев 15 февраля завершил выступление на турнире в Марселе, уступив в полуфинале сербу Хамаду Меджедовичу, который является 96-й ракеткой мира. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:2.

Россиянин совершил две подачи на вылет, допустил три двойных ошибки и реализовал два брейк-поинта. В свою очередь, Меджедович сделал семь эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-поинтов.

Ранее Джокович стал рекордсменом по числу матчей на турнирах Большого шлема. Спортсмен обыграл португальца Жайме Фарию в матче второго круга Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне. Для Джоковича этот матч стал 430-м на турнирах Большого шлема. Таким образом, теннисист превзошел достижение швейцарца Роджера Федерера.

