The Sun: экс-теннисистка Курникова появилась на публике в инвалидном кресле

Фото: legion-media.ru/Backgrid USA

Бывшая теннисистка Анна Курникова появилась на публике впервые за два года в инвалидном кресле. Об этом пишет The Sun.

В материале отмечается, что 43-летнюю Курникову заметили у торгового центра "Бэл-Харбор" в Майами в США. На правой ноге у нее был надет ортопедический ботинок. Вместе с ней были две ее дочери, а также несколько друзей. Их сфотографировали смеющимися на парковке торгового центра.

Ранее испанский теннисист Рафаэль Надаль объявил о завершении карьеры. Он отметил, что последние два года жизни были сложными, поэтому он не сможет играть дальше. Надаль также подчеркнул, что ему непросто далось это решение, но он считает, что завершил карьеру в лучший момент.