Теннисист Медведев не вышел в полуфинал турнира в Дубае

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Российский теннисист Даниил Медведев не вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае, сообщает "Газета.ру".

В ходе матча 1/4 финала спортсмен уступил голландцу Таллону Грикспору. Встреча длилась более двух часов и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.

Теперь за выход в финал турнира Грикспору предстоит сразиться с победителем пары Стефанос Циципас (Греция) – Маттео Берретини (Италия).

Ранее россиянка Мирра Андреева победила представительницу Дании Клару Таусон в финале "тысячника" в Дубае. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Андреева стала самой молодой теннисисткой, победившей на турнире категории WTA-1000. По итогам турнира спортсменка станет первой ракеткой России и впервые попадет в топ-10 мирового рейтинга.