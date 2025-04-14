Украинка Костюк снялась с матча против Мирры Андреевой на турнире WTA

Фото: ТАСС/dpa/Hannes P. Albert

Украинская теннисистка Марта Костюк снялась с турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в немецком Штутгарте. Об этом она сообщила на своей странице в Instagram (принадлежит корпорации Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в России).

Причиной, по ее словам, стала травма, которую она получила во время последнего матча.

"В прошлом году я чудесно провела время, дойдя здесь до финала, – спасибо вам за эти воспоминания. Приношу искренние извинения болельщикам и очень благодарна за вашу поддержку", – написала спортсменка, выразив надежду, что сможет выступить в следующем году.

Сам турнир пройдет с 14 по 21 апреля. В первом раунде Костюк должна была встретиться с россиянкой Миррой Андреевой. Новую соперницу отечественной спортсменке объявят позже.

Ранее Андреева победила представительницу Дании Клару Таусон в финале "тысячника" в Дубае. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:1. Андреева стала самой молодой теннисисткой, победившей на турнире категории WTA-1000. По итогам турнира спортсменка станет первой ракеткой России и впервые попадет в топ-10 мирового рейтинга.

Вместе с тем российский теннисист Даниил Медведев не вышел в полуфинал турнира категории ATP-500 в Дубае. В ходе матча 1/4 финала спортсмен уступил голландцу Таллону Грикспору. Встреча длилась более двух часов и завершилась со счетом 6:2, 6:7 (7:9), 5:7.