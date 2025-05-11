Российский теннисист Хачанов вышел в четвертый круг турнира в Риме

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Третья ракетка России Карен Хачанов вышел в четвертый круг турнира серии "Мастерс" в Риме благодаря победе над итальянским спортсменом Франческо Пассаро. Об этом сообщает РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0. Спортсмены провели на корте 1 час и 2 минуты. После победы над Пассаро россиянину предстоит сыграть с победителем матча Ласло Дьере (Сербия) и Карлосом Алькарасом (Испания).

На этом же турнире первая ракетка мира, итальянец Янник Синнер, выиграл первый матч после дисквалификации за допинг. Спортсмен одержал победу в матче с аргентинцем Мариано Навоне.

Теннисист был отстранен от участия в соревнованиях на три месяца из-за того, что в марте прошлого года в его пробах был обнаружен метаболит клостебола. Итальянец убедил WADA, что запрещенный стероид попал в его организм через массажиста.