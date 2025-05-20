Теннисист Медведев рассказал о проблемах со здоровьем

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Первая ракетка России Даниил Медведев пожаловался на боль в коленях, которая возникает у него из-за дождя. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала "Больше!".

Теннисист отметил, что подобные проблемы беспокоят людей в возрасте, однако спортсмены, по его словам, ощущают боль сильнее.

При этом Медведев назвал теннис не самым ужасным видом спорта в отличие от, например, американского футбола. Он указал на исследования, согласно которым у людей, занимающихся этим спортом, в возрасте 50 лет "с головой тяжело".

Ранее спортсмен рассказал об оскорблениях болельщиков на матче против итальянца Лоренцо Музетти в четвертом круге турнира серии "Мастерс" в Риме.

Теннисист отметил, что при выходе на корт он ощущал поддержку поклонников, однако в первых рядах сидели зрители, которые выкрикивали оскорбления.

На обидные фразы Медведев отреагировал в какой-то момент, но при этом, по его словам, атмосфера на соревнованиях в целом была хорошая. Теннисист рассказал, что играл в обстановках, где "намного больше стараются вывести из себя".